Oscar Pistorius'a şartlı tahliye

Güney Afrikalı atlet Oscar Pistorius cezaevinden şartlı salıverildi.



Oscar Pistorius, 2013'te Sevgililer Günü'nde kız arkadaşını 3 el ateş ederek öldürmüştü.



Pistorius, kilitli banyo kapısındaki kız arkadaşını eve giren bir hırsız sandığını iddia etmişti.



Oscar Pistorius ilk olarak 2014 yılında Yüksek Mahkeme tarafından ''kusurlu cinayet'' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı ancak 2017 yılında Yüksek Mahkeme, Pistorius'un cezasını 13 yıl 5 aya çıkarmıştı.



Anayasa Mahkemesi ise geçtiğimiz yıl ekim ayında Pistorius'un şartlı tahliye için uygun olduğunu açıklamıştı.



Oscar Pistorius bugün şartlı salıverildi ve cezaevinden tahliye edildi.



Pistorius, Olimpiyat Oyunları tarihinde yarışan ilk ampute atlet olmuştu.



Doğuştan kaval kemiği olmadan dünyaya gelen Oscar Pistorius, karbon fiber protez bacaklarıyla 6 paralimpik olimpiyat altın madalyası kazanmıştı.

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