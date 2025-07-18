Osimhen 6 kez reddetmişti: Al Hilal yeni golcüsünü buldu

Vitor Osimhen'i almayı başaramayan Al Hilal, Newcastle United'dan Alexander Isak'ı transfer etmek için harekete geçti.



25 yaşındaki İsveçli golcünün güncel piyasa değeri 120 milyon euro. Al Hilal'in bu ücretin üzerinde bir ödeme yapması bekleniyor.

KARİYERİ



Isak, kariyerinde çıktığı 324 maçta 144 gol atmış ve 30 asistlik katkı sağlamıştı.



Al Hilal için daha önce Liverpool'un yıldızı Darwin Nunez'in adı geçmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.