Osimhen 6 kez reddetmişti: Al Hilal yeni golcüsünü buldu
Osimhen'i alamayan Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, aradığı golcüyü İngiltere'de buldu.
Vitor Osimhen'i almayı başaramayan Al Hilal, Newcastle United'dan Alexander Isak'ı transfer etmek için harekete geçti.
25 yaşındaki İsveçli golcünün güncel piyasa değeri 120 milyon euro. Al Hilal'in bu ücretin üzerinde bir ödeme yapması bekleniyor.
KARİYERİ
Isak, kariyerinde çıktığı 324 maçta 144 gol atmış ve 30 asistlik katkı sağlamıştı.
Al Hilal için daha önce Liverpool'un yıldızı Darwin Nunez'in adı geçmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
OSİMHEN'DEN RET
Al Hilal'in ısrarla Osimhen'i istemesi ve 6 kez teklif yapmasına rağmen yıldız golcü Suudi Arabistan'a gitmek istememişti.
Osimhen, Napoli cephesine kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmek istemediğini iletmişti. Osimhen, Al Hilal'e gitseydi Napoli 75 milyonun çok üzerinde bir bonservis alacaktı.
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