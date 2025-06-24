Osimhen 6 kez teklifi reddetti: Rota Fenerbahçe'nin golcüsüne çevrildi
Al Hilal, Osimhen'den 6 kez ret cevabı alınca transfer listesinin başına Fenerbahçe'nin yıldızını koydu.
Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, 6. kez ret yediği Victor Osimhen'in alternatifi olarak Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En Nesyri'yi belirledi.
DAZN'ın haberine göre; Riyad ekibi, Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü En-Nesyri'nin menajerleriyle temasa geçti.
Fenerbahçe ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki santrfor, sarı lacivertlilerde 30 gol ve 7 asistlik katkı yapmıştı.
Al Hilal, Mourinho'nun kararına göre teklifisini güçlendirebilir.
MOURİNHO KALMASI İÇİN RAPOR VERMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho'nun En-Nesyri'nin kalmasını istediği futbolcular listesinde yer aldığı ve bu yönde yönetime rapor verdiği iddia edilmişti.
Öte yandan Corriere dello Sport, Al Hilal'in bir teklif daha yaptığını ve Victor Osimhen'e 3+1 yıl sözleşme için 160 milyon euro maaş önerdiğini yazmıştı.
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