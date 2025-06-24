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Osimhen 6 kez teklifi reddetti: Rota Fenerbahçe'nin golcüsüne çevrildi

Al Hilal, Osimhen'den 6 kez ret cevabı alınca transfer listesinin başına Fenerbahçe'nin yıldızını koydu.

Osimhen 6 kez teklifi reddetti: Rota Fenerbahçe'nin golcüsüne çevrildi

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, 6. kez ret yediği Victor Osimhen'in alternatifi olarak 'nin golcüsü Youssef En Nesyri'yi belirledi.

DAZN'ın haberine göre; Riyad ekibi, Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü En-Nesyri'nin menajerleriyle temasa geçti.

Fenerbahçe ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki santrfor, sarı lacivertlilerde 30 gol ve 7 asistlik katkı yapmıştı.

Al Hilal, Mourinho'nun kararına göre teklifisini güçlendirebilir.

MOURİNHO KALMASI İÇİN RAPOR VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho'nun En-Nesyri'nin kalmasını istediği futbolcular listesinde yer aldığı ve bu yönde yönetime rapor verdiği iddia edilmişti.

Öte yandan Corriere dello Sport, Al Hilal'in bir teklif daha yaptığını ve Victor Osimhen'e 3+1 yıl sözleşme için 160 milyon euro maaş önerdiğini yazmıştı.

Osimhen 6 kez teklifi reddetti: Rota Fenerbahçe'nin golcüsüne çevrildi - 1
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