Osimhen, Burak Yılmaz'ı geride bıraktı

Victor Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçına ilk 11'de başladı. Yıldız golcü rakip filelere iki gol gönderdi.

Osimhen takımının 3. dakikada ve 33. dakikada attığı golleri kaydetti.

REKOR GECESİ

Osimhen, ilk golüyle iki rekoru birden kırdı. Yıldız futbolcunun bu golü, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en erken gol oldu.



Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı üst üste 7. Avrupa maçında da ağları havalandırarak daha önce Burak Yılmaz'a ait olan üst üste 6 Avrupa maçında gol atma rekorunu geride bıraktı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maça çıkan 26 yaşındaki yıldız isim, 3 gol attı ve 388 dakika süre aldı.

