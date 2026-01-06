Osimhen çılgına döndü, takım arkadaşının üstüne yürüdü! Perde arkası ve o an konuşulanlar ortaya çıktı
06.01.2026 10:25
NTV - Haber Merkezi
Nijerya'nın Mozambik'i 4-0 mağlup ettiği maçta Victor Osimhen ve Lookman arasında yaşanan tartışmanın perde arkası ortaya çıktı.
Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya ile Mozambik karşı karşıya gelmişti. FEZ Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Nijerya'nın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.
Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ademola Lookman, 25 ve 47. dakikalarda Victor Osimhen ile 75. dakikada Akor Adams kaydetmişti.
Bu skorun ardından Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırmış, Mozambik ise turnuvaya veda etmişti.
Nijerya Milli Takımı'nın maç önü fotoğrafı.
OSIMHEN VE LOOKMAN TARTIŞTI
Karşılaşmanın 63. dakikasında ise Nijerya Milli Takımı'nda forma giyen Victor Osimhen ve Ademola Lookman arasında tartışma yaşandı.
Gelişen atakta müsait pozisyonda olan Osimhen'i görmeyen ve fırsatı da değerlendiremeyen Lookman, yıldız golcünün tepkisini çekti.
Victor Osimhen.
Pozisyon sonrası oldukça sinirli olduğu gözlenen Osimhen, öfkeyle Lookman'ın üzerine yürüdü.
“BUNU BİR DAHA DENEME”
Punch Sports Extra'nın haberine göre Victor Osimhen, Lookman'a "Bunu bir daha deneme" diyerek bağırdı ve teknik direktöründen kendisini değiştirmesini istedi.
Victor Osimhen ile Wilfred Ndidi arasında geçen diyalog.
Osimhen, kendisini sakinleştirmek için orada bulunan Wilfred Ndidi'ye de tepki gösterdi.
26 yaşındaki golcü, tartışma sonrası 68. dakikada yerini Moses Simon'a bıraktı.