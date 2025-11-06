Osimhen, Devler Ligi'nde haftanın 11'inde
06.11.2025 20:14
Anadolu Ajansı
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.
UEFA'nın açıklamasına göre Galatasaray'ın Ajax'ı 3-0 yendiği karşılaşmada "hat-trick" yapan Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi.
Ligde 4. haftanın 11'inde şu isimler yer aldı:
Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih)
Defans: Derrick Luckassen (Pafos), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Carlos Augusto (Inter)
Orta saha: Carlos Forbs (Club Brugge), İbrahim Maza (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Davide Zappacosta (Atalanta)
Forvet: Phil Foden (Manchester City), Victor Osimhen (Galatasaray), Mikel Merino (Arsenal)
Osimhen ve Sane'nin gol sevinci