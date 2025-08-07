NTV.COM.TR

Osimhen, Ederson, Donnarumma derken Galatasaray'da Icardi sürprizi: "Yönetimle görüşüp, imzayı atacak!"

Transferi hareketli geçiren Galatasaray'da Mauro Icardi için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan 'da hareketli günler yaşanıyor.

Yaz dönemini Leroy Sane ve Victor Osimhen'in sansasyonel imzalarıyla açan sarı-kırmızılılarda kaleci takviyesi için gündeme Ederson ve Gianluigi Donnarumma isimleri gelmişti.

Kadrosuna katacağı isimler merak edilen sarı-kırmızılılarda takım kaptanlarından Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

MAURO ICARDI SÜRPRİZİ

Arjantin'de yayınlanan Mujeres Argentinas programına konuk olan ünlü televizyoncu Virginia Gallardo, 'ın Icardi ile sözleşme görüşmelerine başlayacağını açıkladı.

Osimhen, Ederson, Donnarumma derken Galatasaray'da Icardi sürprizi: "Yönetimle görüşüp, imzayı atacak!" - 1

"TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

Yıldız golcünün son durumuna ilişkin konuşan Gallardo, "Sahalardan uzak kalmasının nedeni, yaşadığı sakatlıktı. Özel hayatında yaşadıkları ve Türkiye'deki geleceğiyle ilgili durumu arasında bir yandan da tedavisi devam ediyor." dedi.

"GALATASARAY YÖNETİMİ VE ICARDI GÖRÜŞECEK"

'ın sözleşmeyi iki sezon daha uzatmak istediğini vurgulayan Virginia Gallardo, " Yönetimi ve Icardi, bir-iki gün içinde bir araya gelecek. Kulübün isteği, Mauro Icardi'nin sözleşmesini iki sezon daha uzatmak. Ayrıntıları netleştiriyorlar. Daha iyi bir ev arıyorlar çünkü onu her anlamda ikna etmeye çalışıyorlar. Icardi de Galatasaray'da kalmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Osimhen, Ederson, Donnarumma derken Galatasaray'da Icardi sürprizi: "Yönetimle görüşüp, imzayı atacak!" - 2

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

'a üç sezon önce PSG'den kiralık olarak gelen ve daha sonra sarı-kırmızılıların bonservisini aldığı 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi, 2026'nın haziran ayında sona erecek.

GALATASARAY PERFORMANSI

formasıyla 87 maça çıkan Icardi, 61 gol-22 asistlik bir performans sergiledi ve taraftarların gönlünde taht kurdu.

