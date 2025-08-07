Osimhen, Ederson, Donnarumma derken Galatasaray'da Icardi sürprizi: "Yönetimle görüşüp, imzayı atacak!"

Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray 'da hareketli günler yaşanıyor. Yaz transfer dönemini Leroy Sane ve Victor Osimhen'in sansasyonel imzalarıyla açan sarı-kırmızılılarda kaleci takviyesi için gündeme Ederson ve Gianluigi Donnarumma isimleri gelmişti. Kadrosuna katacağı isimler merak edilen sarı-kırmızılılarda takım kaptanlarından Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

Yıldız golcünün son durumuna ilişkin konuşan Gallardo, "Sahalardan uzak kalmasının nedeni, yaşadığı sakatlıktı. Özel hayatında yaşadıkları ve Türkiye'deki geleceğiyle ilgili durumu arasında bir yandan da tedavisi devam ediyor." dedi.

"GALATASARAY YÖNETİMİ VE ICARDI GÖRÜŞECEK"



Galatasaray'ın sözleşmeyi iki sezon daha uzatmak istediğini vurgulayan Virginia Gallardo, "Galatasaray Yönetimi ve Icardi, bir-iki gün içinde bir araya gelecek. Kulübün isteği, Mauro Icardi'nin sözleşmesini iki sezon daha uzatmak. Ayrıntıları netleştiriyorlar. Daha iyi bir ev arıyorlar çünkü onu her anlamda ikna etmeye çalışıyorlar. Icardi de Galatasaray'da kalmak istiyor." ifadelerini kullandı.