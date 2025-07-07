Osimhen Galatasaray'a doğru: Sözleşme şartlarında anlaşmaya varıldı

Galatasaray ve Victor Osimhen bonuslarla birlikte 25 milyon Euro'yu bulan bir maaşta el sıkıştı.

Nijeryalı golcü sarı kırmızılıların 3+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti.

75 milyon serbest kalma bedeli olan Osimhen için Galatasaray Napoli'ye 55 milyon euro önerdi. İtalyan kulübü indirime gitmek istemiyor. Çıkan haberlere göre sarı kırmızılılar teklifini 60 milyon euroya kadar yükseltti.

İtalyan basınına göre 75 milyon euroluk bedel 15 Temmuz'dan sonra yurt dışı kulüpleri için ortadan kalkacak.

Transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI



Galatasaray'da 41 maçta forma giyen Osimhen, 37 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.