Osimhen harekatı yeniden başladı

Galatasaray'ın yetkilendirdiği Sportif A. Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve menajer George Gardi, Victor Osimhen transferi için Napoli'yle pazarlıklara yeniden başlıyor.



İtalyan kulübünün istediği teminat mektubunu da anlaşmaya dahil eden Kavukcu, bankaların çalışmaya başlamasıyla beraber ilgili belgeleri de resmen Napoli yetkililerine sunacak.



75 MİLYON EUROLUK TEKLİF



Sarı-kırmızılılar, Napoli'ye son olarak 40 milyon eurosu peşin, 35 milyon euroluk kısmı ise iki taksitle olmak üzere toplam 75 milyon euro teklif etti.



Nijeryalı yıldız, Galatasaray heyetinin İstanbul'a döndüğü süreçte bir kez daha sözleşme teklifi götüren Suudi Arabistan kulübü El Hilal'i ise 8. kez reddetti.



Sarı-kırmızılılar, geride kalan sezonu 37 golle tamamlayan Osimhen'i kısa süre içerisinde hazırlık kampına dahil etmeyi hedefliyor.