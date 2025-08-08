Osimhen, Icardi, Morata yok ama Barış Alper var: Sadece 6 dakika yetti!
Gaziantep FK deplasmanında sezonu açan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın performansı dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk 17 dakikası, sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi.
Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Alvaro Morata'nın yokluğunda santrfor olarak sahaya çıkan Barış Alper Yılmaz, sezonun ilk maçında adından söz ettirdi.
PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ
11. dakikada Sallai'nin yerde kalmasının ardından VAR incelemesiyle birlikte penaltı kazanan Galatasaray'da topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
EREN'E ASİST YAPTI
Bu golden 6 dakika sonra ise Gabriel Sara'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Yılmaz, ceza sahasına giren Eren Elmalı'ya "Al da at" dercesine bir pas bıraktı. Elmalı da yaptığı tek vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi.
Maça hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray'da 11 ve 17. dakikalar arasında atılan gollere direkt etki eden Barış Alper Yılmaz'ın bu performansı, sosyal medyada çokça konuşuldu.
EREN ELMALI SİFTAH YAPTI
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun ortasında Trabzonspor'dan transfer ettiği Eren Elmalı, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Gaziantep FK'ya karşı attı.
Elmalı, Mayıs 2022'den itibaren ilk golünü kaydetmiş oldu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Gaziantep Fk
- Barış Alper Yılmaz
- Galatasaray