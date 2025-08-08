Osimhen, Icardi, Morata yok ama Barış Alper var: Sadece 6 dakika yetti!

PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ



11. dakikada Sallai'nin yerde kalmasının ardından VAR incelemesiyle birlikte penaltı kazanan Galatasaray'da topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.



EREN'E ASİST YAPTI



Bu golden 6 dakika sonra ise Gabriel Sara'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Yılmaz, ceza sahasına giren Eren Elmalı'ya "Al da at" dercesine bir pas bıraktı. Elmalı da yaptığı tek vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi.



Maça hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray'da 11 ve 17. dakikalar arasında atılan gollere direkt etki eden Barış Alper Yılmaz'ın bu performansı, sosyal medyada çokça konuşuldu.

