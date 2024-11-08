Osimhen için Fenerbahçe iddiası: Ezeli rakipler bonservis yarışında

Sezon başında Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak katılan Victor Osimhen, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Gelecek sezon hangi takımda olacağı merak edilen Nijeryalı golcü için Portekiz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE'YE DEVREYE GİRMEYE HAZIRLANIYOR

O Jogo'nun haberine göre, sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Victor Osimhen için Napoli ile görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.

BONSERVİSİNİ ALMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray'ın da 25 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için harekete geçtiği ve Osimhen'in yaz transfer sezonunda serbst kalma bedelinin 75 milyon euroya düşeceği kaydedildi.

EZELİ RAKİPLER BONSERVİS YARIŞINDA

Ayrıca haberde sarı-kırmızılıların 50 milyon eurodan fazla teklif yapmayı planlamadığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin ise 50 milyon euro üzerinde bir teklif yapması gerektiği vurgulandı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maça çıkan Osimhen, bu mücadelelerde 6 gol atıp, 4 asistlik katkı sağladı.