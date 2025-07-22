Osimhen için "Kimseyle vedalaşmadı" diyen Okan Buruk'tan son durum hakkında net yanıt
Galatasaraylıların heyecanla beklediği Osimhen transferi hakkında Okan Buruk, son durum için net yanıtı verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen transferindeki son ayrıntıları paylaştı.
beinSports'a konuşan Buruk, "Osimhen, burda hiç kimseyle vedalaşmadı. Sadece düşünmek için bir süre istedi. Galatasaray'a olan sevgisini net bir şekilde gördük." dedi.
Icardi'nin de benzer bir aidiyet gösterdiğini vurgulayan Buruk, "Galatasaray'a olan bu sevgisi olmasa çok ciddi teklifleri vardı oraları düşünebilirdi. Bunun benzerini Icardi'de yaşamıştık." ifadelerini kullandı.
TRANSFERDE SON DURUM
Buruk, Osimhen için sözlerini şöyle sürdürdü:
"Osimhen'de sona geldik. Bizimle devam etmek istiyordu. En kısa zamanda imza atmasını ve takıma katılmasını bekliyorum.
Böyle yıldız oyuncuların, parayı bir kenara atıp Galatasaray'daki mutluluğu seçmeleri çok önemli.
Bunun dışında kaleci transferimiz kaldı. Bir de savunmaya bir takviyeyi yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında da devam eden sürede ihtiyacımıza göre kim gidecek kim kalacak bakacağız daha süremiz var."
Buruk, İlkay Gündoğan ve Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu için gelen soruyu ise şöyle yanıtladı:
"Başkanımızın da isteği bu şekilde, bizim de düşüncemiz bu şekilde aslında mevki mevki gitmeye çalışıyoruz. Çok önemli bir bütçeyi Osimhen'e kullanmış oluyoruz, onun devamında da kalan bütçeye göre kararlar almamız gerekiyor. Burada çok fazla şey isteyebilirsiniz, her mevkiye oyuncu isteyebilirsiniz ama burada bütçemiz de çok önemli bir durumda. Bunu da doğru bir şekilde kullanmamız gerekiyor.
BU SEZONUN HEDEFLERİ
Buruk hem Avrupa hem Süper Lig hedeflerini ise şöyle anlattı:
"Ana hedefimiz hep lig şampiyonluğu. Bunu bir kenara yazmalı. Bu sene Şampiyonlar Ligi çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde hedef, katılan hiçbir takım için kupa olmuyor. Her takım şunu düşünüyor, gidebileceğimiz en iyi yere gitmek, final, yarı final, çeyrek final.
Her takımın hedefi, gidebileceği en iyi yere gitmek. Diğer yerlerde final oynamak daha kolay ama son iki senede Inter final oynadı. Zoru başarmış, hedefi çeyrek finalken finale gidebilmiş bir Inter var.
Geçen sene PSG favori değildi ama kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde kimin nereye gideceği hiç belli olmuyor.
ANLAŞMA ŞARTLARI
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Osimhen için40 milyon euro hemen ödenecek.
Kalan 35 milyon euro 2026’ya kadar taksitle tamamlanacak. 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay olacak.
Nijeryalı golcü 2 yıl boyunca Serie A'ya transfer olamayacak.
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