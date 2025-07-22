Osimhen için "Kimseyle vedalaşmadı" diyen Okan Buruk'tan son durum hakkında net yanıt

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen transferindeki son ayrıntıları paylaştı.

beinSports'a konuşan Buruk, "Osimhen, burda hiç kimseyle vedalaşmadı. Sadece düşünmek için bir süre istedi. Galatasaray'a olan sevgisini net bir şekilde gördük." dedi.

Icardi'nin de benzer bir aidiyet gösterdiğini vurgulayan Buruk, "Galatasaray'a olan bu sevgisi olmasa çok ciddi teklifleri vardı oraları düşünebilirdi. Bunun benzerini Icardi'de yaşamıştık." ifadelerini kullandı.

TRANSFERDE SON DURUM

Buruk, Osimhen için sözlerini şöyle sürdürdü:



"Osimhen'de sona geldik. Bizimle devam etmek istiyordu. En kısa zamanda imza atmasını ve takıma katılmasını bekliyorum.

Böyle yıldız oyuncuların, parayı bir kenara atıp Galatasaray'daki mutluluğu seçmeleri çok önemli.

Bunun dışında kaleci transferimiz kaldı. Bir de savunmaya bir takviyeyi yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında da devam eden sürede ihtiyacımıza göre kim gidecek kim kalacak bakacağız daha süremiz var."