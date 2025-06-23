Osimhen için kritik saatler başladı: Yıldız golcüye son uyarı

Transfer dönemine 1 hafta kala, tüm politikasını Victor Osimhen'e göre belirleyecek olan sarı kırmızılılar yıldız golcüye kilitlendi.



Galatasaray'ın artık kararını vermesi için baskı yaptığı Osimhen transferinde sona gelindi. Al Hilal'i 6 kez reddeden ve "Tatildeyim" diyen Osimhen'in kararını netleştirmesi isteniyor.

SÜRE VERİLDİ



Sabah'ın haberine göre; Bütçesini buna göre belirleyecek Galatasaray, Osimhen'den bu haftanın sonuna kadar cevap bekliyor.

Galatasaray'da başkan vekili Abdullah Kavukcu "Sürekli süre istiyor ama bizim de bir son noktamız var, o da başkan ve bizde" diyerek mesaj yollamıştı.



Geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalına konuşan Osimhen, "Şu anda tatilime odaklandım, dinleniyorum. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

TARİHİ TEKLİF İDDİASI

Öte yandan Corriere dello Sport, Al Hilal'in bir teklif daha yaptığını ve Victor Osimhen'e 3+1 yıl sözleşme için 160 milyon euro maaş önerdiğini yazdı.



Haberde şu ifadeler yer aldı:



"Al Hilal, ona baş döndürücü bir teklif sundu: sezon başına 40 milyon euro net üç yıllık sözleşme, artı dördüncü yıl opsiyonu, dört yılda toplam 160 milyon euro. Bu çılgın teklif, onu dünyanın en yüksek maaşlı oyuncularından biri yapacaktır."