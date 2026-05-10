Osimhen için sezon bitti, son maçta yok

10.05.2026 16:15

Son Güncelleme: 10.05.2026 16:49

Anadolu Ajansı

Victor Osimhen

Batuhan Durmuş
Victor Osimhen, son hafta mücadelesi olan Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Osimhen son hafta Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.
 

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, Antalyaspor’u konuk etti. 

 

Maçın hakemi Çağdaş Altay, sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen’e, müsabakanın 79. dakikasında itirazından dolayı sarı kart gösterdi. 

 

Bu sarı kartla Osimhen cezalı duruma düştü ve gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa mücadelesinde yer alamayacak.