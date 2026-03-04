Osimhen için sıraya girdiler, bonservis her geçen gün yükseliyor

Galatasaray'da art arda rekorlar kıran Victor Osimhen için dev kulüpler sıraya girdi.

Son olarak Bayern Münih'in Galatasaray'dan Victor Osimhen'i radarına aldığı öğrenildi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Osimhen'i çok istiyor. Haberde Galatasaray'ın Alman devinden Osimhen için 150 milyon euro talep ettiği yazıldı.

İSPANYA VE FRANSA'DAN DA TALİPLERİ VAR

PSG'nin de Osimhen'le ilgilendiği ancak futbolcunun 21 milyon euroluk maaşı ve Galatasaray'ın taleplerinin yüksek bulunduğu belirtildi.

Daha önce ise Osimhen'in, İspanya La Liga devi Atletico Madrid'in gelecek yaz transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden biri olduğu iddia edilmişti.

Ayrıca Barcelona'nın da Osimhen'i yakından takip ettiği ve teknik direktör Hansi Flick'in, hücum hattını güçlendirmek için Nijeryalı futbolcuyu stratejik bir fırsat olarak gördüğü aktarılmıştı.