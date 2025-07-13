Osimhen için son dakika: Galatasaray'ın teklifine Napoli'den "özel madde" cevabı

NAPOLI BAŞKANI PROBLEM ÇIKARIYOR Sarı - kırmızılılarda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğunun yanı sıra gol krallığına da ulaşan Osimhen'in bonservisini elinde bulunduran Napoli'de başkan Aurelio De Laurentiis, oyuncu için gerçekleştirilen görüşmelerde problem çıkaran taraf olmuştu.

Yaz transfer döneminin en önemli gündem maddesi Victor Osimhen'in hangi takımda oynayacağı... Geride kalan sezonun başında Napoli'den kiralık olarak Galatasaray 'a katılan ve gösterdiği performansla camianın büyük beğenisini kazanan Nijeryalı yıldızın bonservisi için yoğun uğraş sürüyor.

Galatasaray'ın üst üste yaptığı teklifleri reddeden Napoli, Osimhen için teminat bekliyordu.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ, NAPOLI'NİN YANITI



75 milyon euro'luk boservisin 40 milyonunu peşin, 35 milyonunu ise iki taksit halinde ödemek isteyen Galatasaray'a Napoli'den cevap geldi. İtalyan ekibi, 75 milyon euro'yu iki taksitle istiyor.



Galatasaray'ın yaptığı teklife bir de teminat mektubu eklediği ve Napoli ile bir kez daha masaya oturacağı öğrenildi.

ÖZEL MADDE



Öte yandan Repubblica'nın haberinde Napoli'nin Galatasaray ile anlaşmaya üç sezon boyunca İtalya'da başka bir takıma transfer olamaz maddesi eklemek istediği kaydedildi.