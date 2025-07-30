Osimhen imza için İstanbul'da

Galatasaray'ın uzun görüşmeler sonucu anlaşmaya vardığı Nijeryalı yıldız futbolcu, Victor Osimhen imza için İstanbul'a geldi.

Victor Osimhen'i taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Osimhen, yaptığı ilk açıklamada, "Galatasaray'ı çok seviyorum. Şu anki duygularımı nasıl tarif edeceğimi ben de bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Sevdiğim yere geri geldim” dedi.



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