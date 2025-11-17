Osimhen kabusu yaşadı, hem sakatlandı hem elendiler

OKAN BURUK “GÖNDERMEYE KORKUYORUZ” DEMİŞTİ



Osimhen'in milli takım süreciyle ilgili de konuşan Buruk, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Osimhen'i gönderirken korkmaya başlıyoruz. Sadece uçağın camının kırılması değil... Afrika'da oynayan oyuncular için hem maç sertliği hem stadyum zeminlerinin kötü olması, her gönderdiğimizde korkuyoruz. Bir önceki maçta Osimhen sakatlandı. Bu sefer maçı bitirdik. Bu kez dönüşteki uçakta problem çıktı. Haberi görünce korktuk. Önemli bir şey yok. İkinci maçı da sağ salim oynayıp dönecektir. Lemina da 75 dakika oynadı. Birçok oyuncu için bu korkuyu yaşıyoruz."