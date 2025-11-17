Osimhen kabusu yaşadı, hem sakatlandı hem elendiler
17.11.2025 08:58
Son Güncelleme: 17.11.2025 09:48
NTV - Haber Merkezi
Yıldız golcü Victor Osimhen milli takımda kabusu yaşadı. Sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Osimhen'in ülkesi penaltılarla Dünya Kupası hayallerine veda etti.
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya, Demokratik Kongo ile karşı karşıya geldi.
Normal süresi 1-1 biten maç penaltılara gitti. Penaltıları Nijerya, 4-3 kaybetti ve Dünya Kupası hayallerini noktaladı.
OSİMHEN SAKATLANDI
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, maçta sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. L'equipe'in haberine göre; Osimhen soyunma odasına gözyaşları içinde girdi.
Müsabakanın ikinci yarısında forma giyemeyen Osimhen'in sakatlığıyla ilgili Nijerya cephesinden ilk açıklama da geldi.
Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, "Osimhen devre arasında bacağının arkasında hissettiği rahatsızlık nedeniyle oyundan alındı." diye konuştu.
Nijerya'da Beşiktaşlı Wilfred Ndidi'de forma giydi.
Osimhen, Ruanda ile oynanan milli maçta da sakatlık yaşamıştı.
OKAN BURUK “GÖNDERMEYE KORKUYORUZ” DEMİŞTİ
Osimhen'in milli takım süreciyle ilgili de konuşan Buruk, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Osimhen'i gönderirken korkmaya başlıyoruz. Sadece uçağın camının kırılması değil... Afrika'da oynayan oyuncular için hem maç sertliği hem stadyum zeminlerinin kötü olması, her gönderdiğimizde korkuyoruz. Bir önceki maçta Osimhen sakatlandı. Bu sefer maçı bitirdik. Bu kez dönüşteki uçakta problem çıktı. Haberi görünce korktuk. Önemli bir şey yok. İkinci maçı da sağ salim oynayıp dönecektir. Lemina da 75 dakika oynadı. Birçok oyuncu için bu korkuyu yaşıyoruz."