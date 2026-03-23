Osimhen kulüp mü satın alıyor? İstanbul ekibinin patronu olacak
23.03.2026 09:40
Son Güncelleme: 23.03.2026 09:47
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in Türkiye'de takım satın alacağı iddia edildi. 1. Lig ekibini almak istediği öne sürülen Osimhen'in amacı ülkesi ve Türkiye arasında bağları güçlendirmek olacak.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Türkiye'den kulüp satın almaya hazırlanıyor.
Sarı kırmızılıların sezon başında 75 milyon euro bonservis ödediği Osimhen'in 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u alacağı öne sürüldü.
AKADEMİ KURACAK
Afrik Foot'un haberine göre; Osimhen İstanbul ekibinin patronu olacak. Bu yatırımla Osimhen, sadece kulübün sahibi olmak değil Nijerya ile Türkiye arasında bir köprü kurmak istiyor.
Habere göre girişim, uzun vadeli bir planlama ve altyapı odaklı bir sistem üzerine yoğunlaşacak. Dev projede ilk adım olarak Nijerya'da bir futbol akademisi kurulacak.
"AMELİYAT OLMAM GEREKİYOR"
Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında sakatlanan ve son durumu merak edilen Osimhen'den açıklama gelmişti.
“Bıçak altına yatmam lazım.” diyen Osimhen, “Bıçak altına yatmak demek, ameliyat olmam gerekiyor demek. Düzeltmek istiyorum çünkü kolum kırık. Maksimum 5-6 hafta içerisinde iyileşir.” ifadelerini kullanmıştı.
GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun sağlık durumlarıyla ilgili şu ifadeler kullanılmıştı:
“Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir.”