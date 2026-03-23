Osimhen kulüp mü satın alıyor? İstanbul ekibinin patronu olacak

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Türkiye'den kulüp satın almaya hazırlanıyor.

Sarı kırmızılıların sezon başında 75 milyon euro bonservis ödediği Osimhen'in 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u alacağı öne sürüldü.

AKADEMİ KURACAK

Afrik Foot'un haberine göre; Osimhen İstanbul ekibinin patronu olacak. Bu yatırımla Osimhen, sadece kulübün sahibi olmak değil Nijerya ile Türkiye arasında bir köprü kurmak istiyor.

Habere göre girişim, uzun vadeli bir planlama ve altyapı odaklı bir sistem üzerine yoğunlaşacak. Dev projede ilk adım olarak Nijerya'da bir futbol akademisi kurulacak.