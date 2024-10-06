Osimhen maskesi tribünde yasaklandı

"SPOR YASASI GEREĞİ İÇERİ ALINMAYACAK"



Galatasaray, kararın spor yasası nedeniyle alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Spor yasası gereği, maskenin maç günü stadyuma alınmayacağını bildirmek ister ve stadyum kurallarına uyum açısından da bu kuralın dikkate alınmasını rica ederiz" ifadeleri yer aldı.

Sarı kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın 3 yıldır taktığı ikonik maskeyi lisanslı ürün mağazasında satışa sunmuştu.