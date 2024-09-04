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Osimhen resmen Galatasaray'da: Nijeryalı golcüye yıllık 6 milyon euro ödenecek

Galatasaray, yıldız futbolcu Victor Osimhen'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Osimhen resmen Galatasaray'da: Nijeryalı golcüye yıllık 6 milyon euro ödenecek
Osimhen transferinin ayrıntıları: Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Osimhen transferinin ayrıntıları: Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılacak mı?

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, yıldız futbolcu Victor Osimhen'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu. 

Victor Osimhen'in kiralık transferini tamamladı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada dünyaca ünlü forvete, yıllık 6 milyon euro ücret ödeneceği açıklandı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sarı kırmızılar imza töreninden fotoğrafları da yayınladı. 

Osimhen resmen Galatasaray'da: Nijeryalı golcüye yıllık 6 milyon euro ödenecek - 1

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