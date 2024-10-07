Osimhen, sahalara dönüş tarihini açıkladı
Galatasaray'da sakatlığı bulunan ve Alanyaspor mücadelesini tribünden takip eden Victor Osimhen, galibiyetin ardından sahalara dönüş tarihini açıkladı.
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa mücadelesine sakatlığı dolayısıyla devam edememişti.
Ligin 8. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılıları tribünden takip ederek yalnız bırakmayan Nijeryalı golcü, maçın ardından sahalara dönüş tarihini verdi.
Sahalara ne zaman döneceği sorulan Osimhen, milli aranın ardından dönüş yapacağını belirtti.
Galatasaray, milli aranın ardından 19 Ekim Cumartesi günü Antalyaspor'a konuk olacak.
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