Osimhen, Salah ve Hakimi ile yarışıyor
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, Afrika futbolunun en prestijli ödülüne aday gösterildi. Nijeryalı forvetin rakipleri arasında dünyaca ünlü yıldızlar var.
Victor Osimhen, Muhammed Salah ve Achraf Hakimi ile yarışıyor.
Afrika Futbol Konfederasyonu, kıtanın en iyi futbolcusuna verilen ödülün 2025'teki adaylarını açıkladı.
10 kişilik listede kariyerlerini Avrupa'da sürdüren Osimhen, Salah, Achraf Hakimi, Serhou Guirassy, Frank Anguissa, Iliman Ndiaye ve Pape Mate Sarr yer alıyor.
NAPOLİ'YLE ŞAMPİYON OLDUĞUNDA KAZANMIŞTI
Galatasaray'ın son şampiyonluğundaki performansıyla adaylar arasına giren Osimhen, Napoli'yle şampiyon olduğu 2023'te büyük ödülü kazanmıştı.
Osimhen, Devler Ligi'ndeki Liverpool maçında takımının golünü kaydetmişti
