Osimhen'den milli takım kararı, teknik ekip ikna etmeye çalışıyor

NELER YAŞANDI?



Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya ile Mozambik karşı karşıya gelmişti. FEZ Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Nijerya'nın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ademola Lookman, 25 ve 47. dakikalarda Victor Osimhen ile 75. dakikada Akor Adams kaydetmişti.

OSIMHEN VE LOOKMAN TARTIŞTI

Karşılaşmanın 63. dakikasında ise Nijerya Milli Takımı'nda forma giyen Victor Osimhen ve Ademola Lookman arasında tartışma yaşandı.

Gelişen atakta müsait pozisyonda olan Osimhen'i görmeyen ve fırsatı da değerlendiremeyen Lookman, yıldız golcünün tepkisini çekti.

Pozisyon sonrası oldukça sinirli olduğu gözlenen Osimhen, öfkeyle Lookman'ın üzerine yürüdü.

“BUNU BİR DAHA DENEME”

Punch Sports Extra'nın haberine göre Victor Osimhen, Lookman'a "Bunu bir daha deneme" diyerek bağırdı ve teknik direktöründen kendisini değiştirmesini istedi.

Osimhen, kendisini sakinleştirmek için orada bulunan Wilfred Ndidi'ye de tepki gösterdi.