Osimhen'den milli takım kararı, teknik ekip ikna etmeye çalışıyor
06.01.2026 20:43
Son Güncelleme: 06.01.2026 20:56
NTV - Haber Merkezi
Kriz yaşayan Victor Osimhen, milli takımı bırakma ve Türkiye'ye dönme kararı aldı. Yıldız golcü ikna edilmeye çalışılıyor.
Victor Osimhen, Nijerya Milli Takım kampından ayrılarak Türkiye'ye dönme kararı aldı.
Nijerya basınından Arise News'ün haberine göre; Osimhen'in maçtan sonra sinirli bir şekilde takımı terk ettiği ve teknik ekip ile teknik direktörün Osimhen'e ulaşmaya çalıştığı belirtildi.
Haberin ayrıntılarında şu ifadelere yer verildi:
“Nijerya Futbol Federasyonu yetkilileri Osimhen'i sakinleştirmeye çalışıyor. Bazı yetkililer ise sakinleşmesi için biraz yalnız bırakılması gerektiğini belirtti. Dün akşam stattan çok sinirli ayrılan Osimhen, milli takımı bıraktığını ve Türkiye'ye döneceğini söyledi.”
SportyTV'nin Nijeryalı yöneticilere dayandırarak verdiği haberde ise Osimhen'in ikna edildiği ve krizin çözüldüğü aktarıldı.
NELER YAŞANDI?
Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya ile Mozambik karşı karşıya gelmişti. FEZ Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Nijerya'nın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.
Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ademola Lookman, 25 ve 47. dakikalarda Victor Osimhen ile 75. dakikada Akor Adams kaydetmişti.
OSIMHEN VE LOOKMAN TARTIŞTI
Karşılaşmanın 63. dakikasında ise Nijerya Milli Takımı'nda forma giyen Victor Osimhen ve Ademola Lookman arasında tartışma yaşandı.
Gelişen atakta müsait pozisyonda olan Osimhen'i görmeyen ve fırsatı da değerlendiremeyen Lookman, yıldız golcünün tepkisini çekti.
Pozisyon sonrası oldukça sinirli olduğu gözlenen Osimhen, öfkeyle Lookman'ın üzerine yürüdü.
“BUNU BİR DAHA DENEME”
Punch Sports Extra'nın haberine göre Victor Osimhen, Lookman'a "Bunu bir daha deneme" diyerek bağırdı ve teknik direktöründen kendisini değiştirmesini istedi.
Osimhen, kendisini sakinleştirmek için orada bulunan Wilfred Ndidi'ye de tepki gösterdi.