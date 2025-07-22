Osimhen tamam sırada Ederson ve İlkay var: Galatasaray'ın tek talebi ortaya çıktı
Galatasaray, Osimhen'in ardından diğer mevkilere takviye çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar Ederson ve İlkay Gündoğan için sona yaklaştı.
Galatasaray'da Victor Osimhen transferinin resmiyet kazanmasının ardından çalışmalar hızlanacak.
Sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera'nın boşluğunu Ederson ile doldurmak istiyor.
Brezilyalı file bekçisiyle her konuda anlaşan Galatasaray, İngiliz devinin bonservis bedelinde indirime gitmesini istiyor.
Sarı-kırmızılıların 7 milyon euroluk maaş teklifini kabul eden deneyimli kaleci için İngiliz ekibiyle pazarlıklara geçildi.
İLKAY İÇİN MAAŞ PAZARLIĞI
Orta sahaya takviye için de İlkay Gündoğan ile temas halinde olan sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcuyla maaş pazarlıklarını sürdürüyor.
Torreira, Sara ve Lemina gibi isimlerin aldıkları ücretleri göz önüne alarak İlkay'a 4 milyon euro öneren Galatasaray yönetimi, 34 yaşındaki futbolcunun taleplerinde indirime gitmesini bekliyor.
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