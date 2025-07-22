Osimhen tamam sırada Ederson ve İlkay var: Galatasaray'ın tek talebi ortaya çıktı

Galatasaray'da Victor Osimhen transferinin resmiyet kazanmasının ardından çalışmalar hızlanacak.



Sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera'nın boşluğunu Ederson ile doldurmak istiyor.



Brezilyalı file bekçisiyle her konuda anlaşan Galatasaray, İngiliz devinin bonservis bedelinde indirime gitmesini istiyor.

Sarı-kırmızılıların 7 milyon euroluk maaş teklifini kabul eden deneyimli kaleci için İngiliz ekibiyle pazarlıklara geçildi.

İLKAY İÇİN MAAŞ PAZARLIĞI

Orta sahaya takviye için de İlkay Gündoğan ile temas halinde olan sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcuyla maaş pazarlıklarını sürdürüyor.



Torreira, Sara ve Lemina gibi isimlerin aldıkları ücretleri göz önüne alarak İlkay'a 4 milyon euro öneren Galatasaray yönetimi, 34 yaşındaki futbolcunun taleplerinde indirime gitmesini bekliyor.