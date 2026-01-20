Osimhen taraftarla tartışmıştı, Galatasaray görüntüleri yayınladı. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak mı?

Galatasaray'da Victor Osimhen takıma döndü. Afrika Kupası macerasını noktalayan Nijeryalı, Atletico Madrid maçı için yapılan ilk antrenmana katıldı.



İstanbul'a gelen Osimhen, yapılan çalışmada takımla birlikte sahaya çıktı. Kulüp Osimhen'in de yer aldığı idman görüntülerini yayınladı.



Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta attığı 6 golle Galatasaray'ı sırtlayan yıldız forvetin yarın oynanacak Atletico Madrid maçında ilk 11'de olması bekleniyor.



Rams Park'ta yarın saat 20:45'te başlayacak mücadeleyi, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını vatandaşları Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yapacak.



NELER YAŞANDI?

Afrika Kupası'nın ardından önce Nijerya'ya giderek doğum günü partisine katılan Osimhen, sosyal medyada bazı taraftarların tepkisine karşılık vermiş ve canlı yayında tartışmıştı.

Bazı taraftarlar Osimhen'e hak verirken bir kısmı ise Madrid maçı hazırlıkları için Türkiye'ye dönmesi gerektiği görüşünü savunmuştu.



