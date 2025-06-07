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Osimhen transfer kararını verdi: Galatasaray'a kötü haber

Trendyol Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak tamamlayan Victor Osimhen'in Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den gelen teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

Osimhen transfer kararını verdi: Galatasaray'a kötü haber

'da taraftarın sevgilisi olan ve yönetimin tüm şartları zorladığı Victor Osimhen'de ayrılık rüzgarları esiyor.

YILLIK 35 MİLYON EURO KAZANACAK

İtalyan basınından Il Mattino'da yer alan habere göre, Victor Osimhen yıllık 35 milyon euro kazanacağı teklifi kabul etti. 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Osimhen'in Al-Hilal'e toplam maaş maliyeti 140 milyon euro olacak.

BONSERVİSİ 75 MİLYON EURO

Napoli'nin de Osimhen'in 75 milyon euroluk çıkış maddesinde de büyük indirime gitmediği ve neredeyse paranın tamamını alacağı belirtildi.

Habere göre iki taraf arasında herhangi bir pürüz kalmadı, Al-Hilal kulübünün resmi açıklama yapması bekleniyor.

Galatasaray'ın tarihi teklifine rağmen pes etmiyorlar

Galatasaray'ın tarihi teklifine rağmen pes etmiyorlar

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