Osimhen transferi: Galatasaray Napoli'yle anlaşamadı

Sarı-kırmızılı kulübün yetkilendirdiği Sportif A. Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve menajer George Gardi, İtalya'da uzun süren temaslardan sonuç alamadı.



Son olarak İtalyan kulübünün istediği teminat mektubunu da anlaşmaya dahil eden Kavukcu, buna karşın Napoli yetkilileriyle el sıkışamayınca anlaşma durdu.



Galatasaray'ın transfer görüşmelerini yürüten heyeti de yaşananlar sonrası İstanbul'a döndü.



Sarı-kırmızılılar, Napoli'ye son olarak 40 milyon eurosu peşin, 35 milyon euro'luk kısmı ise iki taksitle olmak üzere toplam 75 milyon euro teklif etmiş, taksitlerin yanında teminat mektubunu da İtalyanlara sunmuştu.



Galatasaray ve Napoli arasındaki görüşmelerin yeni haftanın başlamasıyla kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.