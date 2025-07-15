Osimhen transferinde neler oluyor neler: Ölüm tehditleri, yeni talip ve Galatasaray!

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da başrolü hiç şüphesiz Victor Osimhen oynamıştı.



Sezon başında Napoli'den kiralık olarak takıma katılan, gösterdiği performans ve aidiyetle taraftarların gönlünde taht kuran Nijeryalı yıldızın sözleşmesi ligin bitimiyle birlikte sona ermişti.



Bonservisi Napoli'de bulunan ve Galatasaray'ın uzun süredir transferi için uğraştığı oyuncu için hareketli günler yaşanıyor.

NAPOLI İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR



Galatasaray'ın 40 artı 35 milyon euro'luk teklifini reddeden Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, transferin gerçekleşmemesi için işi yokuşa sürdü.