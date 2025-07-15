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Osimhen transferinde neler oluyor neler: Ölüm tehditleri, yeni talip ve Galatasaray!

Galatasaray'ın bitirmek için büyük çaba sarf ettiği Victor Osimhen transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Osimhen transferinde neler oluyor neler: Ölüm tehditleri, yeni talip ve Galatasaray!

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan 'da başrolü hiç şüphesiz Victor Osimhen oynamıştı.

Sezon başında Napoli'den kiralık olarak takıma katılan, gösterdiği performans ve aidiyetle taraftarların gönlünde taht kuran Nijeryalı yıldızın sözleşmesi ligin bitimiyle birlikte sona ermişti.

Bonservisi Napoli'de bulunan ve 'ın uzun süredir transferi için uğraştığı oyuncu için hareketli günler yaşanıyor.

NAPOLI İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR

Galatasaray'ın 40 artı 35 milyon euro'luk teklifini reddeden Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, transferin gerçekleşmemesi için işi yokuşa sürdü.

Osimhen transferinde neler oluyor neler: Ölüm tehditleri, yeni talip ve Galatasaray! - 1

SON TARİH BELİRLENDİ

Daha sonra 40 milyon euro peşin, 35 milyon euro'yu da 2026 yazına kadar ödemeyi kabul eden sarı-kırmızılılara Napoli'nin cevabı "sonraki satıştan pay isteriz" olunca bu kez talebi reddetti.

Banka teminatlarının tam olarak sağlanmadığını vurgulayan Napoli, 19 Temmuz Cumartesi gününe kadar 'a iletilen son taleplerin kabul edilmesini istedi.

Osimhen transferinde neler oluyor neler: Ölüm tehditleri, yeni talip ve Galatasaray! - 2

DÜNYA DEVİ PUSUDA

Öte yandan sürpriz bir iddia da Fransız basınından geldi. Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Paris Saint-Germain'in stratejik danışmanı Luis Campos'un 9 numara arayışında olduğu kaydedildi.

L'Equipe'in haberine göre PSG'nin listesinde Victor Osimhen ismi de bulunuyor. Campos'un Osimhen'in çevresiyle yakın temasta olduğu ve ile yaşanan süreci takip ettiği ifade edildi.

Ayrıca Milan'dan Rafael Leao'nun da PSG'nin transfer edebileceği oyuncular listesinde yer aldığı aktarıldı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ

Victor Osimhen transferiyle ilgili ilginç bir haber ise İtalya'dan geldi.

Football Italia'nın haberine göre Napoli'nin başkan yardımcısı Edoardo De Laurentiis, ölüm tehditleriyle baş başa...

Aynı zamanda Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in oğlu olan Edoardo'ya gelen tehditlerin günden güne arttığı belirtildi.

Osimhen transferinde neler oluyor neler: Ölüm tehditleri, yeni talip ve Galatasaray! - 3

GALATASARAY PERFORMANSI

'da 41 maçta forma giyen Osimhen, 37 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

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