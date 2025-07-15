Osimhen transferinde neler oluyor neler: Ölüm tehditleri, yeni talip ve Galatasaray!
Galatasaray'ın bitirmek için büyük çaba sarf ettiği Victor Osimhen transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da başrolü hiç şüphesiz Victor Osimhen oynamıştı.
Sezon başında Napoli'den kiralık olarak takıma katılan, gösterdiği performans ve aidiyetle taraftarların gönlünde taht kuran Nijeryalı yıldızın sözleşmesi ligin bitimiyle birlikte sona ermişti.
Bonservisi Napoli'de bulunan ve Galatasaray'ın uzun süredir transferi için uğraştığı oyuncu için hareketli günler yaşanıyor.
NAPOLI İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR
Galatasaray'ın 40 artı 35 milyon euro'luk teklifini reddeden Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, transferin gerçekleşmemesi için işi yokuşa sürdü.
SON TARİH BELİRLENDİ
Daha sonra 40 milyon euro peşin, 35 milyon euro'yu da 2026 yazına kadar ödemeyi kabul eden sarı-kırmızılılara Napoli'nin cevabı "sonraki satıştan pay isteriz" olunca bu kez Galatasaray talebi reddetti.
Banka teminatlarının tam olarak sağlanmadığını vurgulayan Napoli, 19 Temmuz Cumartesi gününe kadar Galatasaray'a iletilen son taleplerin kabul edilmesini istedi.
DÜNYA DEVİ PUSUDA
Öte yandan sürpriz bir iddia da Fransız basınından geldi. Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Paris Saint-Germain'in stratejik danışmanı Luis Campos'un 9 numara arayışında olduğu kaydedildi.
L'Equipe'in haberine göre PSG'nin listesinde Victor Osimhen ismi de bulunuyor. Campos'un Osimhen'in çevresiyle yakın temasta olduğu ve Galatasaray ile yaşanan süreci takip ettiği ifade edildi.
Ayrıca Milan'dan Rafael Leao'nun da PSG'nin transfer edebileceği oyuncular listesinde yer aldığı aktarıldı.
ÖLÜM TEHDİTLERİ
Victor Osimhen transferiyle ilgili ilginç bir haber ise İtalya'dan geldi.
Football Italia'nın haberine göre Napoli'nin başkan yardımcısı Edoardo De Laurentiis, ölüm tehditleriyle baş başa...
Aynı zamanda Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in oğlu olan Edoardo'ya gelen tehditlerin günden güne arttığı belirtildi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da 41 maçta forma giyen Osimhen, 37 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.
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