Osimhen transferinde son durum: Büyük eşik aşıldı, anlaşma sağlandı

Transfer politikasını Victor Osimhen'e göre belirleyecek olan Galatasaray en büyük sorunu çözdü.



Galatasaray, Osimhen'in çıkış maddesinde 25 milyon euroluk indirimi İtalyan ekibine kabul ettirdi.

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Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcünün bonservisi konusunda el sıkıştı.



Galatasaray, Osimhen'in 75 milyon euro olan bonservis bedelini 50 milyon euroya düşürdü. Ödeme ise Napoli'ye 4 yıl içinde taksitlerle yapılacak.



Daha önce haziran sonuna kadar süre verildiği belirtilen Osimhen'e ek zaman tanındı. 4 Temmuz'da top başı yapacak Galatasaray, Osimhen'in kararını o tarihe kadar bekleyecek.

Galatasaray ile 41 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 37 gol 8 asistlik bir performans sergilemiş ve rekorlara imza atmıştı.

