Osimhen transferinde son durum: Büyük eşik aşıldı, anlaşma sağlandı
Galatasaray, Victor Osimhen transferinde büyük bir eşiği geçti. Sarı-kırmızılılar, Napoli ile anlaştı.
Transfer politikasını Victor Osimhen'e göre belirleyecek olan Galatasaray en büyük sorunu çözdü.
Galatasaray, Osimhen'in çıkış maddesinde 25 milyon euroluk indirimi İtalyan ekibine kabul ettirdi.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcünün bonservisi konusunda el sıkıştı.
Galatasaray, Osimhen'in 75 milyon euro olan bonservis bedelini 50 milyon euroya düşürdü. Ödeme ise Napoli'ye 4 yıl içinde taksitlerle yapılacak.
Daha önce haziran sonuna kadar süre verildiği belirtilen Osimhen'e ek zaman tanındı. 4 Temmuz'da top başı yapacak Galatasaray, Osimhen'in kararını o tarihe kadar bekleyecek.
Galatasaray ile 41 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 37 gol 8 asistlik bir performans sergilemiş ve rekorlara imza atmıştı.
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