Osimhen transferinde son durum: Galatasaray bastırıyor, Napoli diretiyor

Victor Osimhen'in bonservisi almak isteyen ve görüşmeleri gece yarısına kadar sürdüren Galatasaray'ın, Napoli'ye yaptığı son teklif de reddedildi.



Galatasaray'ın yeni teklifi 40 milyon euro peşin, 35 milyon euro taksitli şekildeydi. Ancak Napoli, 35 milyon euro için de banka teminatı ısrarını sürdürdü.



İtalyan basınında yer alan son bilgilere göre; Sarı kırmızılı yönetim, banka teminatının bir kısmına olumlu bakmasına rağmen Napoli'den olumlu cevap gelmedi.



RET NEDENLERİ



Ancak Napoli başkanı De Laurentiis'in, 75 milyon euronun tamamen garanti edilmesini istediği ve bu nedenle teklifi reddettiği öne sürüldü.



İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise transferde Napoli'nin başka kulüplerden beklentisi olduğunu aktardı. Romano, "Napoli başka kulüplerin de Osimhen için devreye girebileceğine inanıyor. Bu yüzden Galatasaray'ın teklifini hala kabul etmiyorlar. Görüşmeler sürüyor. Galatasaray bastırıyor ve ısrar ediyor." ifadelerini kullandı.