Osimhen transferinde tek bir şey kaldı: Napoli o maddeden vazgeçti, Galatasaray'dan resmi açıklama geldi
Galatasaray ile Napoli, Victor Osimhen transferinde anlaşma sağladı. İmzaların atılması için tek bir madde kaldı.
Napoli, Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferini onayladı. Kulüpler arasında bonservis bedeli ve ödeme planı konusunda anlaşma sağlandı.
İmza için tek bir maddenin gerçekleşmesi beklenirken Osimhen transferinin resmiyete döküleceği tarih de belli oldu.
ANLAŞMA ŞARTLARI
Osimhen için Napoli'ye 40 milyon euro peşin, kalan 35 milyon euroyu ise 2026 yılına kadar iki eşit taksit halinde ödeyecek.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, 2026 yılına kadar 17.5 milyon euroluk iki taksit halinde ödeme yapmayı kabul etti. Nijeryalı golcü 2 yıl boyunca Serie A'ya transfer olamayacak.
Napoli, Osimhen'in bir sonraki satışından pay talebinden ise vazgeçti.
TEK BİR ŞEY KALDI, TARİH BELLİ OLDU
Osimhen transferinin resmiyete dökülmesi için Galatasaray'ın banka teminatı bekleniyor.
Napoli'nin Galatasaray'a 21 Temmuz Pazartesi gününe kadar süre tanıdığı ifade edildi. Banka teminatı geldiği an imzalar atılacak.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Osimhen için konuştu.
Osimhen, “Osimhen bizi çok istiyor. İnanılmaz rakamlar teklif ettiler. Bizim teklif ettiğimiz rakamın 80-90 milyon euro toplamda 3 senede farkı var ama o bizi tercih ediyor. Bunu da resmen açıkladı. Dimdik duruyor." dedi.
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