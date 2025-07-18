Osimhen transferinde tek bir şey kaldı: Napoli o maddeden vazgeçti, Galatasaray'dan resmi açıklama geldi

Napoli, Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferini onayladı. Kulüpler arasında bonservis bedeli ve ödeme planı konusunda anlaşma sağlandı.



İmza için tek bir maddenin gerçekleşmesi beklenirken Osimhen transferinin resmiyete döküleceği tarih de belli oldu.



ANLAŞMA ŞARTLARI



Osimhen için Napoli'ye 40 milyon euro peşin, kalan 35 milyon euroyu ise 2026 yılına kadar iki eşit taksit halinde ödeyecek.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, 2026 yılına kadar 17.5 milyon euroluk iki taksit halinde ödeme yapmayı kabul etti. Nijeryalı golcü 2 yıl boyunca Serie A'ya transfer olamayacak.

Napoli, Osimhen'in bir sonraki satışından pay talebinden ise vazgeçti.



TEK BİR ŞEY KALDI, TARİH BELLİ OLDU



Osimhen transferinin resmiyete dökülmesi için Galatasaray'ın banka teminatı bekleniyor.

Napoli'nin Galatasaray'a 21 Temmuz Pazartesi gününe kadar süre tanıdığı ifade edildi. Banka teminatı geldiği an imzalar atılacak.