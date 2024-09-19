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Osimhen transferinin perde arkası: Zlatan bile ikna edememiş

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinin perde arkası ortaya çıktı. Nijeryalı golcünün Milan'a transferi için için kırmızı-siyahlılarda kıdemli danışmanlık yapan Zlatan Ibrahimovic'in devreye girdiği ancak Osimhen'in tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı öne sürüldü.

Osimhen transferinin perde arkası: Zlatan bile ikna edememiş

, yaz transfer sezonunun son günlerinde Napoli'de kadro dışı bırakılan ve 100 milyon euroluk değeriyle dünyanın en değerli 5 forveti arasında yer alan Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiraladı.

Akşam'ın İtalyan basınına dayandırdığı habere göre, Nijeryalı golcü için Serie A devi Milan'ın da devrede olduğu öğrenildi.

Kırmızı-siyahlılarda kıdemli danışman olarak görev yapan Zlatan Ibrahimovic'in Osimhen transferi için devreye girdiği, ancak 25 yaşındaki yıldızın tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı kaydedildi. 

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