Osimhen transferinin perde arkası: Zlatan bile ikna edememiş

Galatasaray, yaz transfer sezonunun son günlerinde Napoli'de kadro dışı bırakılan ve 100 milyon euroluk değeriyle dünyanın en değerli 5 forveti arasında yer alan Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiraladı.

Akşam'ın İtalyan basınına dayandırdığı habere göre, Nijeryalı golcü için Serie A devi Milan'ın da devrede olduğu öğrenildi.

Kırmızı-siyahlılarda kıdemli danışman olarak görev yapan Zlatan Ibrahimovic'in Osimhen transferi için devreye girdiği, ancak 25 yaşındaki yıldızın tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı kaydedildi.