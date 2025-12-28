Osimhen ve Ndidi attı, Nijerya tur atladı

Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) düzenlediği 35'inci Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) C Grubu'nda dün iki maç oynandı.

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın ikinci haftasında Nijerya ile Tunus, Fes Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Nijerya, maçın 44'üncü dakikasında Victor Osimhen, 50'nci dakikasında Wilfred Ndidi ve 67'nci dakikasında Ademola Lookman'ın attığı gollerle maçı 3-2 kazandı. Tunus'un golleri ise 74'üncü dakikada Montassar Talbi ve 87'nci dakikada Ali Abdi'nin kullandığı penaltıdan geldi. Puanını 6'ya çıkaran Nijerya, son 16 turuna kaldı.

Günün diğer maçında ise Uganda ile Tanzanya 1-1 berabere kaldı.