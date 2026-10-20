Osimhen yıldızının parladığı Lille'e rakip oluyor. Galatasaray'ın Fransa karnesi

Galatasaray, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının üçüncü haftasında Fransız ekibi LOSC Lille ile karşılaştığında, Victor Osimhen de eski kulübüne karşı sahaya çıkmış olacak.

Kariyer çıkışını Lille'de yapan Osimhen 2019-2020 sezonundaki performansı ile Avrupa'nın aranılan santrforlarından biri haline geldi. Belçika ekibi Charleroi'den 22.4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Nijeryalı golcü, Lille formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 18 gol ve 6 asist üreterek takımın en skorer ismi olmuştu.

Osimhen bu performansının ardındam toplam 81 milyon Euro'ya Napoli'ye transfer olmuştu.

Çarçamba gecesi de Osimhen ilk kez Lille'e karşı rakip olacak.

İSTATİSTİKLER GALATASARAY'IN ALEYHİNE

Euro Cup History'nin analizine göre, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 2 maçını kaybeden Galatasaray, her ne kadar galibiyete ihtiyacı olsa da istatistikler işinin zor olduğunu gösteriyor.

Fransız kulüplerine karşı daha önce oynanan 22 maçta Galatasaray; 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

Bu istatistik, Fransız rakiplerine karşı oynarken Galatasaray'ın üç puan kazanmasından ziyade puan kaybetme ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Lille, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında karşılaştığı altıncı Fransız takımı olacak. Alınacak sonucun ötesinde, bu maç Galatasaray için tarihsel bir anlam da taşıyor; zira bu, kulübün Avrupa kupalarındaki 343. karşılaşması olurken, kıta genelindeki 115. farklı rakibiyle oynayacağı bir mücadele olacak.