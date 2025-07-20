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Osimhen'de mutlu son: Galatasaray ve Napoli anlaştı!

Galatasaray ve Napoli, Victor Osimhen transferinde anlaşma sağladı.

Osimhen'de mutlu son: Galatasaray ve Napoli anlaştı!

Galatasaray taraftarının günlerdir beklediği transfer görüşmelerinde sona gelindi.

Galatasaray ve Napoli, Victor Osimhen transferinde tüm şartlarda anlaştı. 

ANLAŞMA ŞARTLARI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; 40 milyon euro hemen ödenecek.

Kalan 35 milyon euro 2026’ya kadar taksitle tamamlanacak. 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay olacak.

Nijeryalı golcü 2 yıl boyunca Serie A'ya transfer olamayacak.

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Resmi açıklamanın ardından Osimhen, kısa süre içerisinde yeni sezon hazırlıklarına başlayan takıma katılacak.

Osimhen, Napoli'ye defalarca rest çekmiş ve Galatasaray'a gitmek istediğini iletmişti.

Yıldız golcü 6 kez Al Hilal olmak üzere Juventus ve Manchester United'ın tekliflerine olumsuz yanıt vermişti.

Galatasaray'da 41 maçta forma giyen Osimhen, birçok rekora imza atmış, 37 gol ve 8 asistlik bir performans sergilemişti.

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