Osimhen'de mutlu son: Galatasaray ve Napoli anlaştı!

Kalan 35 milyon euro 2026’ya kadar taksitle tamamlanacak. 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay olacak.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; 40 milyon euro hemen ödenecek.

Galatasaray ve Napoli, Victor Osimhen transferinde tüm şartlarda anlaştı.

GALATASARAY'IN UĞRUNA DEVLERİ REDDETTİ

Resmi açıklamanın ardından Osimhen, kısa süre içerisinde yeni sezon hazırlıklarına başlayan takıma katılacak.

Osimhen, Napoli'ye defalarca rest çekmiş ve Galatasaray'a gitmek istediğini iletmişti.

Yıldız golcü 6 kez Al Hilal olmak üzere Juventus ve Manchester United'ın tekliflerine olumsuz yanıt vermişti.

Galatasaray'da 41 maçta forma giyen Osimhen, birçok rekora imza atmış, 37 gol ve 8 asistlik bir performans sergilemişti.