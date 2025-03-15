Osimhen'den Barcelona açıklaması: Okan hocam ve başkanla sezon sonunda konuşacağız

Victor Osimhen, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Amaçlarının 5. yıldızı takmak olduğunu belirten Osimhen, "Bunu başaracak çok fazla oyuncuya sahibiz. Bu formayla ilk defa hat-trick yaptım. Daha fazlasının geleceğine inanıyorum ama en önemli hedefimiz 5. yıldızı takmak." diye konuştu.



Mücadelede kazandıkları penaltıyı Alvaro Morata'ya bırakmasına değinen Osimhen, "Morata, takım içerisindeki önemli bir figür. Geldiğinden beri bütün oyunculara destek oluyor ve deneyimlerini paylaşıyor. Akademi oyuncularıyla da çok vakit geçiriyor. Kendisiyle saygı ve sevgi çerçevesinde bir ilişkimiz var. Golünü attı ve bundan dolayı mutluyum. 5. yıldızı takmamıza çok fazla katkısı olacaktır." ifadelerini kullandı.



Kulüpte herkesin bir rolü olduğunu dile getiren Osimhen, "Başkanından teknik ekibine herkesin saygı çerçevesinde çalışması gerekiyor. Aşçımız da temizlikçimiz de kim hangi görevde olursa olsun çalışanlar oyunculara destek oluyor. Çok geç saatlerde bile bize yardımcı oluyorlar. Bu gizli kahramanlara da saygımızı göstermemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.



TRANSFER AÇIKLAMASI



Nijeryalı santrfor, kendisinin İspanyol ekibi Barcelona'ya transfer olacağı iddialarına ise şöyle cevap verdi:



"Sezon sonuna kadar buradayım ve bu takımın oyuncusuyum. Okan hocam ve başkanla sezon sonunda konuşma yapacağız. Şu anda bu kulübe çok saygı duyuyorum ve burayı çok seviyorum. Burada çok mutluyum. Ailem de çok mutlu. Burada bir düzenim var. Burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Dünyanın da en büyük kulüplerinden biri. Bence doğru yolda ilerliyoruz. Başkanımızın desteğiyle her şeyi doğru yapmaya çalışıyoruz. Ben de gollerimle ve asistlerimle takıma katkı sağlamaya çalışıyorum."

"BARIŞ ALPER İNANILMAZ BİR OYUNCU"



Takım arkadaşı Barış Alper Yılmaz ile arasındaki bağa değinen 26 yaşındaki oyuncu, "Barış Alper ile çok iyi ilişkimiz var. Benim bütün takım arkadaşlarımla çok iyi bir ilişkim var. Barış Alper, inanılmaz bir oyuncu. Kalitesiyle ve karakteriyle çok ileri seviye bir futbolcu olduğunu gösteriyor. Antrenmanlarda da beraberiz. Benim topu nereye istediğimi ve onun neler yapabileceğini konuşuyoruz. Saha dışında da harika bir ilişkimiz var. Antalyaspor karşısında da maçın en iyisiydi. Bizim söylediğimiz gibi 'Canavar'dı. Ceza sahasından ceza sahasına bütün alanı katedebilen bir oyuncu. Hocaların da sevdiği tarzda bir oyuncu. Kendisi gördüğüm en iyi Türk oyunculardan. Yunus'tan da bahsetmem lazım. O da çok iyi oyunculardan biri." ifadelerini kullandı.



ÜÇ ÇOCUĞA HIRKASINI HEDİYE ETTİ



Victor Osimhen'in röportajının bitmesinin ardından 3 çocuk "Karma Alan"a girdi.



Çocuklar, arkasından bağırarak Victor Osimhen'e ulaşmaya çalıştı. Osimhen, güvenliklerin engellemesine rağmen çocukların yanına giderek onlara sarıldı ve hırkasını hediye etti.