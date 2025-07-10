Osimhen'den gece yarısı Galatasaray paylaşımı

Galatasaray taraftarının transferini beklediği Victor Osimhen gece yarısı flaş bir paylaşım yaptı.

Osimhen, şampiyonluk kutlamaları sonrası 5 yıldızlı Galatasaray formasıyla soyunma odasında kızıyla üçlü çektirdiği anı takipçileriyle paylaştı.



Osimhen'in gece 2'de yaptığı bu paylaşım Galatasaraylıların heyecanına heyecan kattı.



NETLEŞMESİNE SAATLER KALDI

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, dün yaptığı açıklamada Nijeryalı Osimhen'in transferinin 48 saat içinde sonuçlanmasını beklediklerini söylemişti.



Öztürk, "Her futbolcu Galatasaray'a gelmek ister. Biz Osimhen'le ilgili gerekli teklifi Napoli'ye yaptık. Bu iş de 48 saat içerisinde çözülür. Her zaman her futbolcunun alternatifi vardır." demişti.