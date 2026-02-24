Osimhen'den Juventus açıklaması. "Galatasaray devreye girmese, belki burada oynayabilirdim"

Okan Buruk ve futbolculardan Victor Osimhen, maçın oynanacağı Allianz Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ise yarınki maçın önemine değinerek, "Aklımızda tek bir şey var. İlk maçı 5-2 kazandığımızın bilincindeyiz. Karşımızdakinin Juventus olduğunun da bilincindeyiz. Bu tür maçlarda her şey sahada biter. Böyle maçlarda nasıl çıkmamız gerektiğini biliyoruz. Önümüzdeki 90 dakika bizim için uzun olacak. Şartlar da çok etkileyecek. Yarınki maç zor olacak. Hazırlıklarımızı yaptık. İlk maçta olduğu gibi ikinci maçta da ofansif futbol oynamayı hedefliyoruz." dedi.

Sağlık durumuna değinen Osimhen, "Sakatlık konusunda sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Bana büyük destek verdiler. Bu destek sayesinde kısa sürede toparlandım." diye konuştu.

Farklı şekillerde takıma destek verdiğini aktaran Nijeryalı golcü, "10 maç üst üste gol attığım oluyor. Bazen de yaptığım asistlerle takıma katkı sağlıyorum. Gol atmak, benim için önemli bir motivasyon. Asist yapmak veya defansta arkadaşlarıma yardımcı olmak da beni tatmin ediyor. Benim için önemli olan, kulübün hedeflerini en iyi şekilde sahaya yansıtmak. Ben çok çalışmaya devam ediyorum. Galatasaray'ın benden beklediklerini gerçekleştirmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



“YETENEK TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL”

Çocukluğundan beri sahada olduğunu anlatan Osimhen, şöyle devam etti:

"Kendimi en sert eleştirenlerden biriyim. Eleştirilerle yaşamayı öğrendim. Başarısız olduğumda sinirleniyorum ve moral olarak biraz düşüyorum. Yetenek tek başına yeterli değildir. Çok çalışmak gerekiyor. İstediğimi sahaya yansıtamadığımda üzülüyorum ve bunu sahaya yansıtıyorum. Beni yanlış anlamayın. Soyunma odasında arkadaşlarım gelir ve motivasyon konusunda benden yardım isterler. Mario Lemina, Lucas Torreira ve Abdülkerim Bardakcı'yı motive etmişimdir. Galatasaray'ı çok seviyorum. Burada oynamaktan mutluyum. Elimden gelen en büyük çabayı sahada sergilemeye çalışıyorum. Her zaman en yükseği hedefliyoruz. Bu formayı terleten oyuncular olarak, motive şekilde ilerlemeye çalışıyoruz."

“GALATASARAY DEVREYE GİRMESE, BELKİ BURADA OYNAYABİLİRDİM”

Juventus'un çok önemli bir takım olduğunu vurgulayan Nijeryalı golcü, "Juventus, dünya futbol tarihinin en büyük takımlarından bir tanesi. Çok yüksek seviyede futbol oynadım. Birçok önemli oyuncuyla oynadım. Galatasaray devreye girmese, belki burada oynayabilirdim. Benim olduğum yer önemli. İtalya'ya gelmek mümkün olursa burada oynamaktan mutluluk duyarım. Kendimi ilişkilendirebileceğim kulüplerden bir tanesi Juventus. Parçası olduğum kulübü seviyorum. Galatasaray'a kalpten bağlıyım. Gelecekte ne olur bilinmez. Herkes Juventus'ta oynamak ister." değerlendirmesini yaptı.



Juventus'un savunma oyuncusu Lloyd Kelly'nin "Osimhen'e karşı hazırlandık" açıklaması hakkında da konuşan Osimhen, şunları söyledi:

"Ben her zaman oyunumda saldırgan bir forvet olmaya çalışıyorum. Defans oyuncusunun dengesini ve sinirini bozmaya çalışıyorum. Onları zor durumda bırakmak istiyorum. Bu konuda yalnız değilim. Noa Lang ve Barış Alper Yılmaz da takımda var. Sadece bana odaklanmamalılar. Her defans oyuncusunu zorlayabiliriz. Yarınki maç savaş gibi olacak. Terimizin son damlasına kadar savaşacağız. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Umarım kazanan biz oluruz."



“OKAN HOCA, TÜRKİYE'NİN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ”

Kariyerinde birçok iyi teknik adamla çalıştığına değinin Osimhen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok iyi ilişkiler kurduğum teknik adamlar oldu. Okan hoca, burada olma sebeplerimden. Kendisi mütevazı ve ağırbaşlı bir şekilde çalışıyor. Egolarını bir kenara bırakmış birisi. Okan hoca, Türkiye'nin en iyi teknik direktörü. Hep aynı kararlılıkla Liverpool, Atletico Madrid ve Juventus maçlarına bizi motive etti. Kendisi de futboldan geldi. Takımı için elinden geleni yapıyor. Bizi maçlara iyi hazırlıyor. Luciano Spalletti de çok iyi bir teknik adam. Benim de saygı duyduğum birisi. Kendisiyle böyle bir ilişkimiz var. Napoli'de beraber çalıştık. Napoli'den ayrıldıktan sonra da ondan görüş aldım. Napoli'de oynadığım dönemde bizimle hep birlikte oldu. 5 ay boyunca bizimle yatıp kalktı. İşini büyük fedakarlıkla yapıyor. Okan Buruk ve Spalletti gibi önemli teknik adamlarla çalıştım. Şu anki çalıştığım hoca, çalıştığım en iyi teknik direktörlerden."