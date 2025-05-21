Osimhen'den Juventus'a ret

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, İtalyan devi Juventus'un teklifini reddetti.

İtalyan İl Mattino gazetesinin haberine göre; Osimhen'in İtalyan devinin ilgisine olumsuz dönüş yaptığını haberleştirdi.

Napoli merkezli gazetenin iddiasına göre; Nijeryalı forvet için devrede olan kulüpler, Arsenal, Manchester United ve Galatasaray olarak sıralandı.

GALATASARAY 66 MİLYON EUROYA BİTİREBİLİR



Osimhen'in Napoli ile sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor. 26 yaşındaki forvetin serbest kalma bedeli 75 milyon euro..

Galatasaray ise sezon başında yaptığı kiralık anlaşması nedeniyle 66 milyon euroya transferi bitirebilir.