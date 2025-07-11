Osimhen'den transfer resti: Heyet uçağa binmedi

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinde sona gelindi. İtalya'daki transfer görüşmesine görüntülü bağlanan Osimhen, Napoli'ye rest çekti.



İtalyan basınındaki haberlere göre; Nijeryalı golcü "Galatasaray'a gitmek istiyorum, kolaylık gösterin." ifadelerini kullandı.



Transferin netlik kazanmamasından dolayı yönetici Abdullah Kavukcu ve George Gardi, planlanan uçağa binmedi.

TEMİNAT MEKTUBU KRİZİ



Napoli ile ödeme planı konusunda görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibinden gelen teminat mektubu isteğini aşmaya çalışıyor. Napoli ile Osimhen'in 75 milyon euroluk bonservisini 5 taksitte ödemek için anlaşan Galatasaray'ın İtalyan ekibine teminatta bulunması gerekiyor.



Taraftarlar arasında Milano'da bir görüşmenin daha gerçekleşmesi bekleniyor.



Galatasaray'da 41 maçta forma giyen Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik bir performans sergilemişti.