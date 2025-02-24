Osimhen'den yabancı hakem yanıtı: "Umurumda değil"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Kritik mücadelede Slovenyalı hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

Dev maç öncesi yabancı hakemle alakalı konuşan Victor Osimhen'in açıklamaları gündem oldu.

Beyaz TV'nin "Derbide yabancı hakem görev alacak. Ne düşünüyorsun?" sorusuna Osimhen, "Herhangi biri görev alabilir. Umurumda değil" yanıtını verdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak.