Osimhen'in hocasından şok suçlama: "Maç boyunca büyü yaptı"

2026 Dünya Kupası'na katılacak olan ülkeler netleşiyor.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen'i de kadrosunda bulunduran Nijerya, turnuvaya katılmak için Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile "play-off" maçına çıktı.

Normal süresi ve uzatma devreleri 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan maçta kazananı seri penaltı atışları belirledi.

Atışlar sonucunda rakibini 4-3'le geçen Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dünya Kupası'na katılım hakkı kazandı.

Organizasyona katılım şansını kaybeden Nijerya'da ise teknik direktör Eric Chelle, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin teknik ekibini kara büyü yapmakla suçladı.

"DURMADAN BÜYÜ YAPTI"

Maç sonunda kendisine uzatılan mikrofonlara konuşan 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Demokratik Kongo teknik ekibinde yer alan biri maç boyunca "voodoo" büyüsü yaptı ve bunu durmadan tekrarladı. Bu yüzden biraz gergindim. Elinde sanırım su vardı. Ya da ona benzer bir şey." ifadelerini kullandı.

Not: Voodoo büyüsü doğaüstü güçlerle iletişim kurmak ve onların olaylara müdahil olmasını sağlamak için kullanılıyor.