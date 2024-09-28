Osimhen'in menajerinden Galatasaray'a görüşme talebi
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in menajeri Roberto Calenda'nın sarı-kırmızılı yönetimden randevu talep ettiği kaydedildi. Osimhen'in sıkıntılı günleri geride bırakmasında yardımcı olmalarından dolayı Calenda'nın Galatasaray'a teşekkür edeceği aktarıldı.
Galatasaray'ın dünyanın en değerli forvetleri arasında ilk 5'te yer alan Victor Osimhen, sarı-kırmızılılara kısa sürede uyum sağladı.
Milliyet'in haberine göre, Nijeryalı golcünün menajeri Roberto Calenda'nın Galatasaray yönetiminden randevu talep ettiği kaydedildi.
Calenda'nın Napoli'de sıkıntılı günleri geçirdikten sonra oyuncusunu yeniden mutlu görmekten oldukça hoşnut olduğu ve sarı-kırmızılı yönetime teşekkür edeceği belirtildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 3 resmi maça çıkan Osimhen, bu mücadelelerde 3 asistlik katkı sağladı.
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