Osimhen'in Napoli ile sözleşmesi ne zaman bitiyor? İşte o tarih

Geçtiğimiz sezon başında Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a katılan, gösterdiği performans ve aidiyetle taraftarların gönlünde taht kuran Nijeryalı yıldız Osimhen'in sözleşmesi ligin bitimiyle birlikte sona ermişti.



Bonservisi Napoli'de bulunan ve Galatasaray'ın uzun süredir transferi için uğraştığı oyuncunun sözleşme süresi merak ediliyor. Peki, Osimhen'in Napoli ile sözleşmesi ne zaman bitiyor?



OSİMHEN'İN NAPOLİ İLE SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?



Victor Osimhen, Napoli ile mevcut sözleşmesini 2023 yılının Aralık ayında yenileyerek kulüple olan bağını 30 Haziran 2026’ya kadar uzatmıştı.



Yeni kontrat kapsamında oyuncunun serbest kalma bedeli 75 milyon euro olarak belirlendi.