Osimhen'in rekor için sadece 1 gole ihtiyacı var

SÜPER LİG'DE DE GOLLERE DEVAM EDİYOR



Osimhen, Fatih Karagümrük maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig’deki 7, toplamda 13. golüne ulaştı.

Müsabakanın 55. dakikasında İlkay Gündoğan’ın ceza sahası içi sağ tarafından ortasında arka direkte bulunan Osimhen, topu kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 3-1 oldu.



27 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’de bu sezon 7. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 6 golü bulunan Nijeryalı futbolcu, toplam gol sayısını da 13’e çıkarmış oldu.



“ATLETICO'YA KARŞI OYNADIĞIMIZ GİBİ OYNAMALIYIZ”



“Manchester City dünyanın en iyi takımlarından biri. Önce lige, sonra o maça odaklanacağız. Kolay olmayacak ama takımıma güveniyorum. Ortadan da bir şeyler çıkarabiliriz. Atletico'ya oynadığımız gibi oynamalıyız.”