Osimhen'in sakatlığında son durum. Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

Galatasaray bir süredir sakatlığı bulunan Victor Osimhen 'in son durumu netleşti.

4 Eylül'deki Başakşehir maçında kasığından sakatlanan Osimhen, dün akşam yapılan antrenmana katıldı.

KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Tedavi süreci nedeniyle milli takıma gitmeyen Nijeryalının cuma günü oynanacak Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alması planlanıyor.

Galatasaray, cuma günü saat 20'de evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig 'de 4 maça çıkan Osimhen, 6 golle takımın en golcü oyuncusu.

"OSIMHEN'İ ARIYORUZ"



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Osimhen'in olması... Bu sadece oyuncu anlamında değil, sahada olması psikolojik anlamda bir güç. Onlar oynamak daha farklı oluyor. Bugün olsa 2-3 tane çok rahat atacağı pozisyon vardı. Deniz'in performansı da güzeldi. Osimhenli oyun, tabii ki hücumdaki baskılar hem ceza sahası içerisinde böyle bir golcü çok önemli. Osimhenli güçlüyüz. Osimhen olmadan da güçlüyüz, güçlü oyuncularımız var. Osimhen'i de arıyoruz ." ifadelerini kullanmıştı.