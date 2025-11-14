Osimhen'in yıldızlaştığı maçta Türkiye'den 5 isim forma giydi
14.11.2025 08:34
NTV - Haber Merkezi
Galatasaraylı Victor Osimhen, Nijerya'nın Gabon'a karşı 4-1 kazandığı play-off yarı final maçında 2 gol atarak yıldızlaştı.
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off'larında Nijerya, Gabon'u normal süresi 1-1 berabere biten maçın uzatma devrelerinde 4-1 yenerek adını finale yazdırdı.
Fas'ın başkenti Rabat'taki Prens Moulay Hassan Stadı'nda oynanan Afrika elemeleri play-of yarı finalinde Nijerya ile Gabon karşılaştı.
GALATASARAYLI LEMİNA'NIN GOLÜ YETMEDİ
Akor Adams'ın 78 ve Galatasaraylı Mario Lemina'nın 89. dakikada attığı karşılıklı gollerle mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Uzatma devrelerinde rakip fileleri üst üste havalandıran Nijerya, Chidera Ejuke'nin 97, Victor Osimhen'in 102 ve 110. dakikalarda attığı gollerle maçtan 4-1 galip ayrıldı.
FİNALE KALDILAR
Bu sonuçla Nijerya, Afrika elemelerinde play-off finaline kaldı. Nijerya'nın rakibi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti olacak. Play-off final maçı, 16 Kasım Pazar günü oynanacak.
TÜRKİYE'DEN 5 İSİM AYNI MAÇTA
Nijerya'da Galatasaraylı Osimhen'in yanı sıra takım kaptanlığı yapan Beşiktaşlı Wilfred Ndidi de forma giydi.
Gabon'da ise Galatasaray'dan Lemina, Sivasspor'dan Aaron Appindangoye ve Amed Sportif Faaliyetler'den Andre Poko görev yaptı.
Galatasaray maç sonunda Osimhen'e tebrik mesajı yayınladı. Paylaşımda, "2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Gabon'u 4-1 yenerek Afrika Play-Off finaline yükselen Victor Osimhen ve ülkesi Nijerya'yı kutluyoruz" ifadeleri yer aldı..