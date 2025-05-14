Osimhen: Sezon sonunda büyük bir karar almam gerekiyor

Attığı iki golle 35'e ulaşan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Mario Jardel'i geçti ve Galatasaray tarihinin en fazla gol atan yabancı oyuncusu oldu. Osimhen rekor ve transfer hakkında konuştu. Yıldız golcünün açıklamalarından öne çıkanlar:

Taraftara teşekkür etmek istiyoruz. Baştan sona inanılmazdılar. 3 kupa için mücadele ediyorduk ama bir tanesinden dışarıda kaldık. Bir kupayı aldık. Pazar günü de 5. yıldız için mücadele edeceğiz.



Rekor tabii ki harika. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yunus bugün çok birleştiriciydi. Goller attığım için çok mutluyum ama tarihe geçmek benim için büyük bir zevk. Mücadele etmeye devam edeceğim.



Galatasaray taraftarına gerçekten dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor. Kararımı sezon sonunda alacağım."