Osman Aşkın Bak: "12 Dev Adam efsanesi uyanıyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ay-yıldızlı ekibin Polonya'yı 91-77 mağlup ettiği çeyrek final maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Yarı finale kalan milli takımı tebrik eden Bak, "12 Dev Adam efsanesi uyanıyor. Burada onu gösterdiler. İsveç'i, Polonya'yı elediler, finale yürüyorlar. Beklentimiz final, madalya. Dolayısıyla 12 Dev Adam'ın bugün ortaya koyduğu mücadele, enerji, coşku, milyonların desteği bizleri gururlandırıyor." diye konuştu.

"EFSANE AYAĞA KALKTI"



Milli takıma bundan sonraki karşılaşmalarda başarılar dileyen Bakan Bak, şunları kaydetti:



"Türk basketbolu için önemli günler. Türk basketbolunun finale yürümesi bizim için çok kıymetli. Basketbol Gelişim Merkezi başta olmak üzere basketbola ülkemizde büyük yatırımlar yapıldı. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Desteğini hep sporcularımıza iletiyor. Hidayet başkanı, ekibini, hocamız Ergin Ataman'ı da tebrik ediyoruz. Onların da çabalarını kutluyoruz. Zaten ilk günden itibaren Ergin hoca, madalya için gideceğimizi söylemişti. Bu madalya için de yürüyoruz. İnşallah, finale çıkıp ülkemizi sevindirecekler ve başarıyla dönecekler. Onlarla gurur duyuyoruz. '12 Dev Adam efsanesi ayağa kalktı' diye söyleyebiliriz."